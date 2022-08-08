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Hindistan üç ülkeden ithal elektro galvanizli çeliğe antidamping vergisi uygulanmasını önerdi

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 13:56:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), bazı şirketlerden yapılan ithalat hariç Japonya, Güney Kore ve Singapur’dan ithal elektro galvanizli çeliğe antidamping vergisi uygulanması önerisinde bulundu.

DGTR’nin önerisi Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımlayacağı resmi bildirinin ardından elektro galvanizli çelik ithalatına antidamping vergisi uygulanmaya başlanacak.

POSCO, Dongkuk Steel, Hyundai Steel ve DK Dongshin tarafından üretilen ürünler hariç Güney Kore’den ithal elektro galvanizli çeliğe 16,05$/mt antidamping vergisi uygulanacak.

Nippon Steel hariç Japonya’dan ithal ürün 64,08$/mt ve Singapur’dan ithal ürün ise 79,73$/mt antidamping vergisine tabi olacak.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Ticaret Kota ve Vergiler 

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