Hindistan Çin’den ithal çelik ürünlere uygulanan antidamping vergisini askıya alındı

Salı, 02 Şubat 2021 12:27:13 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan parlamentosunda 2021-2022 mali yılına yönelik gerçekleştirilen ulusal bütçe görüşmesinde, Çin’den ithal ferroalyaj içeren çelik çubuk, kangal ve çinko veya alüminyum kaplamalı yassı mamulden alınan antidamping vergisinin askıya alınması önerildi.

Bir hükümet yetkilisi, Çin’den yapılan söz konusu ithalata uygulanan antidamping vergisinin askıya alınmasına yönelik kararın 2 Şubat itibarıyla hemen yürürlüğe gireceğini ve 30 Eylül 2021 tarihine kadar askıda kalacağını söyledi.

Çin’den ithal söz konusu ürünlere 2020 yılının Haziran ayında uygulanmaya başlanan antidamping vergisi, Çin-Hindistan ilişkilerinin kötüye gitmesi ve iki ülkenin sınırında yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle Çin’den Hindistan’a tüm ürünlerin girişini azaltmak için yürürlüğe sokulmuştu.

Söz konusu antidamping vergisi, artan yerel çelik fiyatları ve bunun sonucunda çoğunluğu mikro, küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluşan tüketici endüstrilerin artan üretim maliyetleri nedeniyle ulusal bütçe görüşmesinde askıya alındı.

Söz konusu şirketler, Hindistan’ın toplam imalat üretiminin %30’unu oluşturuyor.

SteelOrbis’in 1 Şubat’ta bildirdiği üzere, ulusal bütçe görüşmesinde ayrıca ferroalyaj içeren, içermeyen ve paslanmaz yarı mamul, yassı çelik ve uzun çelik ürünlerden alınan birleşik gümrük vergisi oranının %10-12’den %7,5’e indirilmesi önerilmişti.

Önemli bir çelik tüketim segmenti oluşturan ihracatçı mühendislik şirketlerinin temsilcisi Hindistan Mühendislik İhracatı Geliştirme Kurulu (EEPC), küresel piyasada ihracat ürünlerinin fiyatlarını rekabetsiz hale getiren ve artış gösteren çelik girdi maliyetlerini rahatlatacağını ileri sürerek, vergileri düşürme ve antidamping vergisi ile telafi edici verginin askıya alınması hamlelerini olumlu karşıladı.

EEPC Başkanı Mahesh Desai, “Hükümetle birlikte artan çelik fiyatlarının kontrol altına alınmasına yönelik ısrarlı talebimiz ulusal bütçe görüşmesinde dikkate alındı. Bu harika bir hamle. İthalata yönelik antidamping vergisi ile telafi edici verginin azaltılması, ülkenin ihracata yönelik üretiminde önemli bir fark yaratacak,” şeklinde konuştu.