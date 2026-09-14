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Hindistan AB ile STA kapsamında yıllık 1,64 milyon mt çelik kotası elde edecek

Pazartesi, 14 Eylül 2026 09:08:13 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetinden bir yetkili, AB tarafından yayımlanan taslak metne atıfta bulunarak Hindistan'ın Avrupa Birliği'ne nihai mamul ihracatı için yıllık toplam 1,64 milyon mt ülkeye özel tarife kotası elde edeceğini ve bunun 694.853 mt'luk kısmının serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında olacağını açıkladı.

Yetkiliye göre toplam 1.641.470 mt'luk ülkeye özel kotanın 946.616 mt'luk kısmı en çok kayrılan ülke kapsamında, 694.853 mt'luk kısmı ise STA kapsamında olacak.

Kotalar alaşımsız ve alaşımlı sıcak rulo sac ve şerit, soğuk rulo sac, metalik kaplamalı sac, organik kaplamalı sac, teneke, paslanmaz çelik mamulleri, ticari kalite çubuk ve hafif profiller, inşaat demiri, filmaşin ile boru gibi çok çeşitli çelik mamullerini kapsıyor. Hindistan halihazırda AB'ye yılda yaklaşık 4 milyon mt çelik ihraç ediyor.

Söz konusu tarife kotaları, küresel aşırı kapasitenin etkilerine karşı AB çelik sektörünü korumayı amaçlayan ve 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni koruma rejimi kapsamında uygulanacak. Düzenleme, gümrük vergisinden muaf kota miktarını 18,3 milyon mt olarak belirlerken, kotayı aşan ithalata %50 vergi uygulanmasını ve şeffaflığı artırmak amacıyla eritme ve döküm şartını öngörüyor.

Taslak metinde AB'nin tarife kotalarını ticareti destekleyecek ve mümkün olduğu ölçüde etkin kullanımını kolaylaştıracak şekilde şeffaf, objektif ve ayrımcı olmayan bir biçimde yöneteceği belirtildi. Bu kapsamda söz konusu kotaların yönetimine ilişkin tüm ilgili bilgilerin zamanında ve sürekli olarak kamuoyuyla paylaşılması da öngörülüyor.

AB'nin taslak metnine göre Hindistan, ülkeye özel kotasının bulunduğu ürün kategorilerinde ek kota miktarlarına da erişebilecek. Bu ek miktarlar, söz konusu kategorilerde ülkeye özel kotası bulunan AB'nin STA ortakları arasındaki rekabet yoluyla tahsis edilecek.

Hindistan, ülkeye özel kotasının bulunmadığı ürün kategorilerinde ise “diğer ülke” kotaları ve AB'nin STA ortaklarına ayrılan tercihli kotalar dahil olmak üzere kalan kotalara erişim sağlayabilecek.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret Kota ve Vergiler 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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