Hindistan’da yerel paslanmaz çelik üreticileri ithalat vergilerinin azaltılmasını eleştirdi

Salı, 02 Şubat 2021 15:00:00 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da yerel paslanmaz çelik imalat endüstrisi, 1 Şubat tarihinde parlamentoda 2021-22 mali yılına yönelik gerçekleştirilen ulusal bütçe görüşmesinde ithalat vergi önlemlerinin azaltılmasını ve “Çin’den yapılan ithalatın önünün açılmasını” sert bir şekilde eleştirdi.

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA) Başkanı K K Pahuja, “Paslanmaz çeliğe yönelik telafi edici vergi ve antidamping vergisinin geçici olarak askıya alınması, Çinli şirketlere istemsizce verilmiş büyük bir hediye. Bu hamle, 10 yıldan fazladır mali sıkıntıda olan yerel paslanmaz çelik endüstrisine çok ciddi bir zarar verecek. Endonezya’daki Çinli şirketler için bu durum, yoğun bir şekilde Hindistan pazarına ASEAN FTA altında vergisiz satış yapmak anlamına geliyor. Endonezya’dan yapılan ithalat, 2017-18 dönemindeki 8.601 mt’dan 2018-19 döneminde 76.102 mt ve 2019-20 döneminde de 280.575 mt seviyelerine sıçradı. Bu yalnızca Hindistan’ın üretimine engel olmayacak, aynı zamanda birçok mikro, küçük ve orta ölçekli şirketin tüccarlığa geçmesine yol açacak,” şeklinde konuştu.

Ancak paslanmaz çelik kullanıcısı endüstriler ve çelik dövme birimleri, vergilerin azaltılmasının üretim maliyetini düşüreceğini ve kullanıcı endüstrileri daha rekabetçi yapacağını ileri sürerek bu durumu olumlu karşıladı. Hindistan Çelik Dövme Çelik Endüstrisi Sanayi Birliği (AIFI) Başkanı Vikas Bajaj, “Yakın zaman önce demir cevheri çelik fiyatlarında görülen keskin artış, mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler ile diğer endüstrileri etkiledi. Paslanmaz çelik ithalatına uygulanan vergilerin düşürülmesi, hammadde fiyatlarının daha iyi hale gelmesini ve girdi maliyetlerinin azalmasını sağlayacak,” ifadelerini kullandı.