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Hint NTPC Limited 7,8 milyar $ yatırımla yeşil hidrojen tesisi kuracak

Çarşamba, 21 Şubat 2024 14:40:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı NTPC Limited, 7,8 milyar $ yatırımla yeşil hidrojen tesisi kurmak için hükümet ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında söz konusu yatırımı 2032 yılına kadar tamamlayacak olan NTPC Limited, günlük 1.100 mt kapasiteli bir tesis kuracak, kapasitesini günlük 6.000 mt’a çıkaracak ve akabinde küresel bir şirketi de projeye dahil edecek.

Fizibilite raporunda tesisin Andhra Pradesh eyaletinde kurulacak yeşil hidrojen merkezinin bir parçası olacağı ve ilk aşamasının 2026 yılına kadar tamamlanacağı ifade edildi.

NTPC Limited yeşil hidrojen dışında Güneydoğu Asya piyasasına ihraç etmek üzere yeşil amonyak ve yeşil metanol de üretecek.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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