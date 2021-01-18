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Hint NMDC mevcut mali yılı kapasitesinin %97’si kadar cevher üreterek kapatacak

Pazartesi, 18 Ocak 2021 11:49:48 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın devlete bağlı madencisi NMDC Limited, 2020-2021 mali yılını 35 milyon mt’luk cevher kapasitesinin %97’sini gerçekleştirerek ve 2030 yılı için 100 milyon mt cevher üretim hedefi koyarak kapatacağını açıkladı.

Açıklamada, 2030 yılı için cevher üretim hedefinin Hindistan hükümetinin yılda 300 milyon mt çelik üretim hedefinden yola çıkılarak konduğu belirtildi.

Mevcut mali yılın Nisan-Kasım döneminde Hindistan’ın demir cevheri üretimi önceki mali yıla kıyasla sert bir şekilde, %27,5 düşerek 110,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. NMDC Limited aynı dönemde önceki mali yılın 18,9 milyon mt’luk üretimine kıyasla %4,7 düşüşle 18 milyon demir cevheri üretti.

 

 


Etiketler: hammaddeler  demir cevheri  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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