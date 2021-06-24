Hint NMDC Haziran fiyatları yatay seyretse de fiyatları daha da artırabilir

Perşembe, 24 Haziran 2021 11:43:22 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı NMDC Limited, Haziran teslimatlı parça cevher ve toz cevher fiyatlarını değiştirmese de piyasa koşulları elverdiği takdirde fiyatları daha da artırabileceğini söyledi.

NMDC Yönetim Kurulu Başkanı Sumit Deb, “Küresel piyasalarda emtia fiyatları gevşemeye başlasa da fiyatların yatay seyir gösterme ibaresi bulunmuyor. Yerel talep güçlü seyrediyor ve piyasa koşulları elverirse, fiyatları daha da artırabiliriz. Karnataka’daki Donimalai madenlerimizin üretim kapasitesinin ilk çeyrekte 6,5 milyon mt’a çıkmasını bekliyoruz. Daha çok izin aldıkça, Donimalai’nin üretiminin yıllık 10 milyon mt’a ulaşması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

NMDC, 2021-2022 mali yılının bitimine doğru 44 milyon mt üretime erişmeyi hedefliyor.