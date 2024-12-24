Hint mühendislik ürünleri ihracatçıları çelik üreticilerinin emisyonlarını açıklamasını talep ediyor

Hindistan Mühendislik İhracatını Geliştirme Konseyi (EEPC), hükümetten çelik üreticilerinin üretim süreçlerinden kaynaklı karbon salımını açıklamasını zorunlu hala getirmesini talep etti ve bu sayede son kullanıcı sektörlerin Avrupa’ya ihracat yaparken AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki gerekliliklere uyabileceğini belirtti.

EEPC, “Özellikle çelik üretiminde emisyonların önemli bir bölümünün hammaddeden kaynaklandığını unutmamak gerekiyor,” dedi.

Konsey, entegre ve entegre olmayan çelik üreticilerinin test sertifikalarına emisyon verilerini eklemesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ve şeffaflık sayesinde ürünlerin çevre üzerindeki etkisinin daha doğru şekilde anlaşılacağını savundu.

Bununla birlikte hükümetin özellikle İngiltere ve AB ile devam eden serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde karbon vergisini ana gündem maddesi yapması gerektiğinin, böylelikle Hindistan’ın iklim değişikliğine dayalı ticaret politikaları karşısında serbest ticaret anlaşmalarının sağladığı avantajları muhafaza edebileceğinin altını çizdi.