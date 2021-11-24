Hint MMTC ihracat için yerel demir cevheri madencileriyle anlaşma yapmak istiyor

Çarşamba, 24 Kasım 2021 12:22:48 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı ticaret firması MMTC Limited, ihracat amacıyla %58’den düşük tenörlü düşük kalite parça cevher ile toz cevher tedariki için yerel demir cevheri madencileriyle anlaşma yapmak istediğini bildirdi.

Madencilerin ve demir cevheri işleyicilerinin, MMTC ile anlaşma yapması ve MMTC adına alım ve sevkiyat yapılması için liman stok sahalarında satışa hazır düşük kalite demir cevheri bulundurmaları gerekecek.

Ticaret firması, yurt dışındaki düşük kalite parça cevher ile toz cevher alıcılarıyla tedarik sözleşmeleri imzalayacak ve bu sözleşmeler, MMTC ile madenci arasında imzalanan sevkiyat sözleşmesi ile desteklenecek.

MMTC ile anlaşmaya yapmaya hak kazanan madencilerin demir cevheri üretim kapasitelerinin yıllık en az 1 milyon mt seviyesinde yer alması şart koşuluyor.