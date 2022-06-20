Hint madenciler Karnataka eyaletinin demir cevheri sevkiyatını kısıtlayan kararı geri çekmesini talep ediyor

Pazartesi, 20 Haziran 2022 12:05:32 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu (FIMI), Karnataka eyaleti hükümetinin demir cevheri sevkiyatına getirdiği kısıtlamayı derhal geri çekmesini talep etti.

FIMI, yalnızca 31 Mart 2022 tarihine kadar olan demir cevheri stoklarının eyalet dışına sevk edilmesi için taşıma izni verildiğini, madencilik ruhsatı bulunan şirketlerin söz konusu tarihten sonra yapılacak satışlara dair ikilem yaşadığını ve hükümetin taşıma izni vermediğini belirtti.

Yüksek Mahkeme yakın zaman önce eyaletten demir cevheri ihracatına ve eyalet dışına yapılan satışlara getirilen yasak kararını bozmuştu.

FIMI Yüksek Mahkeme’nin 20 Mayıs 2022 tarihli kararına dikkat çekerek söz konusu kararın demir cevherinin e-ihale, eyaletler arası ve ihracat yoluyla satışını kısıtlayan herhangi bir ibare taşımadığını ifade etti.

Ayrıca demir cevheri sevkiyatının kısıtlanmasının piyasada aksaklığa yol açacağı eklendi.