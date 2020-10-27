Hint madenciler, çelik üreticilerinin cevher arzında eksiklik olduğu iddiasına karşı çıktı

Salı, 27 Ekim 2020 12:32:41 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu (FIMI) hükümete, maden ocaklarında üretim fazlası hammadde olduğuna dair karşı argüman sunarak, demir cevheri madencileri ve demir cevheri ihracatına yasak getirilmesini isteyen çelik üreticileri arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Yerel madencilerin temsilcisi FIMI, Çelik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde, Hindistan Çelik Birliği’nin (ISA) çelik üreticilerinin hammadde eksikliği yaşaması nedeniyle demir cevheri ihracatına yasak getirilmesi talebini destekleyen herhangi bir veri bulunmadığını söyledi.

İddiasını verilerle destekleyen FIMI, maden ocaklarındaki demir cevheri stoklarının 2015-16 döneminde 144,44 milyon mt, 2016-17 döneminde 148,86 milyon mt, 2017-18 döneminde 151,44 milyon mt ve 2018-19 döneminde de 162 milyon mt olduğunu belirtti.

FIMI, bakanlıklara gönderdiği notunda, “ISA demir cevheri ihracatına yasak getirilmesini talep ederek, maden ocaklarında yatan demir cevheri arzını tamamen görmezden geldi. Doğu bölgesindeki eyaletlerde Covid-19 salgını nedeniyle üretimde yaşanan herhangi bir düşüş, maden ocaklarındaki stokların tedarikiyle telafi edilebilir. Hiçbir madenci yerel bir alıcı olduğu sürece ihracat yapmak istemez. Şu anda ihracat edilen arz, yerel çelik üreticilerinin almadığı arzdır,” ifadelerine yer verdi.

FIMI, “Ülkedeki toplam demir cevheri ihtiyacı 165 milyon mt iken, toplam üretim ise 206 milyon mt seviyesinde. Demir cevheri üretimi fazlası olduğu ve birçok ürün bulunduğu için, sünger demir üreticileri, pelet imalatçıları ve çelik tesisleri çok seçici davranıyor ve yalnızca %62 tenörün üstünde demir cevheri alıyor,” ifadelerini kullandı.

FIMI’ya göre, Karnataka eyaletinde bulunan çelik tesisleri bu eyalette halihazırda fazlasıyla hammadde stoku bulunmasına rağmen, yerel piyasada fiyatları düşürmek için demir cevheri ithal ediyor. FIMI, Karnataka eyaletinde satılmamış demir cevheri stokunun, 2016-17 döneminde 4,60 milyon mt, 2017-18 döneminde 8,70 milyon mt ve 2018-2019 döneminde de 12,80 milyon mt olduğunu belirtti.