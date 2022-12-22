Hint madenci Fomento Goa eyaleti hükümetinin açtığı demir cevheri ihalesinin kazananı oldu

Perşembe, 22 Aralık 2022 10:03:14 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümetinin dördüncü ve son demir cevheri bloku Kalay için açtığı ihalenin kazananı en yüksek teklifi veren Sociedade de Fomento Industrial oldu.

Böylelikle 2012 yılında Yüksek Mahkeme’nin eyalette demir cevheri madenciliği faaliyetlerini yasaklamasının ardından açılan ilk ihaleler tamamlandı.

Bu ayın başında Monte de Sirigao, Bicholim ve Sirigao Mayem blokları için açılan ihalelerinin kazananları sırasıyla N.S. Bandekar & Co, Vedanta Limited ve Salgaocar Shipping Limited olmuştu.