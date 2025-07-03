Hint LMEL madencilik ekipmanı üreticisinin çoğunluk hisselerini satın aldı

Hindistan merkezli Lloyds Metals and Energy Limited (LMEL), kendi madencilik faaliyetlerinin verimliliğini ve maliyetlerini iyileştirmek için madencilik ekipmanı üreticisi Thriveni Earthmovers and Infra Limited (TEIL) şirketinin %80'lik çoğunluk hisselerini satın aldı.

TEIL, kömür ve demir cevheri sektörlerinde madencilik müteahhitliği yapıyor.

LMEL için birçok stratejik avantaj sağlayan bu devralım şirketin demir cevheri madenciliği maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak genel maliyet verimliliğini artıracak. Ayrıca bu satın alımın LMEL'in konsolide mali sonuçlarını önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.

TEIL'in köklü faaliyetleri, LMEL'in hem Hindistan'da hem de uluslararası alanda yeni madencilik fırsatlarını keşfetmesini sağlayacak. TEIL'in uzun vadeli, sözleşmeye dayalı iş modeli, LMEL'e gelecekteki faaliyetleri için istikrarlı, ölçeklenebilir ve öngörülebilir bir görünüm sunuyor.

LMEL, demir cevheri madenciliği, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi ve enerji üretimi alanlarında faaliyet göstermekte olup Maharashtra eyaletinde sünger demir, madencilik ve enerji üretimi olmak üzere üç alanda faaliyet gösteriyor.

Bu yılın Haziran ayında, şirket, Maharashtra'daki Gadchiroli demir cevheri madeninin kapasitesini yıllık 55 milyon mt'a çıkarmak için yeni bir çevre izni aldı.