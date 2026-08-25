Coal India demir cevheri ticaretini desteklemek için Singapur'da ofis açmayı planlıyor

Hindistan'ın kamuya ait kömür üreticisi Coal India Limited (CIL), demir cevheri madenciliğine yönelik çeşitlendirme hamlesinin ardından yurt dışındaki demir cevheri ticaret faaliyetlerini yürütmek üzere Singapur'da bir ofis açmak için onay almaya çalışıyor.
Bu ayın başında CIL, tahmini 288 milyon mt rezerve sahip Gadhadhar demir cevheri sahası için tercih edilen teklif sahibi olarak belirlenmiş ve mevcut fosil yakıt tedarik faaliyetlerinden çeşitlendirilmiş bir kaynak şirketine dönüşmek amacıyla daha fazla demir cevheri varlığı için teklif vermeyi planladığını açıklamıştı.
Kaynaklara göre CIL'nin Singapur ofisi şirketin kritik mineraller alanındaki faaliyetlerini genişletmeye, yurt dışındaki maden varlıklarının satın alınmasına yönelik çalışmalarını desteklemeye ve demir cevheri ticaret faaliyetlerini yürütmeye odaklanacak.