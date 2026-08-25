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Coal India demir cevheri ticaretini desteklemek için Singapur'da ofis açmayı planlıyor

Salı, 25 Ağustos 2026 10:14:29 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın kamuya ait kömür üreticisi Coal India Limited (CIL), demir cevheri madenciliğine yönelik çeşitlendirme hamlesinin ardından yurt dışındaki demir cevheri ticaret faaliyetlerini yürütmek üzere Singapur'da bir ofis açmak için onay almaya çalışıyor.

Bu ayın başında CIL, tahmini 288 milyon mt rezerve sahip Gadhadhar demir cevheri sahası için tercih edilen teklif sahibi olarak belirlenmiş ve mevcut fosil yakıt tedarik faaliyetlerinden çeşitlendirilmiş bir kaynak şirketine dönüşmek amacıyla daha fazla demir cevheri varlığı için teklif vermeyi planladığını açıklamıştı.

Kaynaklara göre CIL'nin Singapur ofisi şirketin kritik mineraller alanındaki faaliyetlerini genişletmeye, yurt dışındaki maden varlıklarının satın alınmasına yönelik çalışmalarını desteklemeye ve demir cevheri ticaret faaliyetlerini yürütmeye odaklanacak.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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