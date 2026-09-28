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Hint SAIL ve BCCL iki koklaşabilir taş kömürü sahasını geliştirecek

Pazartesi, 28 Eylül 2026 11:10:18 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Steel Authority of India Limited (SAIL) ve devlete ait Coal India Limited'ın bağlı kuruluşu Bharat Coking Coal Limited (BCCL), yerel koklaşabilir taş kömürü arzını artırmak amacıyla iki kömür sahasının geliştirilmesine yönelik bir mutabakat anlaşması imzaladı. Açıklamaya göre SAIL ve BCCL, ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinde bulunan SAIL'e ait Indikatta Ramnagore ve BCCL'ye ait East of Damagoria (Kalyaneshwari) kömür sahalarını geliştirecek.

Planlanan geliştirme çalışmaları kapsamında ilk aşamada yaklaşık 79 milyon mt çıkarılabilir rezervin değerlendirilmesi bekleniyor. Sahaların tam kapasitede yıllık yaklaşık 4 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretmesi öngörülüyor.

Proje kapsamında ilk madencilik faaliyetleri Kalyaneshwari sahasında gerçekleştirilecek, faaliyetler sonucunda ortaya çıkan dekapaj malzemesi ise Ramnagore sahasına dökülecek.

Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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