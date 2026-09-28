Hint SAIL ve BCCL iki koklaşabilir taş kömürü sahasını geliştirecek

Hindistan merkezli Steel Authority of India Limited (SAIL) ve devlete ait Coal India Limited'ın bağlı kuruluşu Bharat Coking Coal Limited (BCCL), yerel koklaşabilir taş kömürü arzını artırmak amacıyla iki kömür sahasının geliştirilmesine yönelik bir mutabakat anlaşması imzaladı. Açıklamaya göre SAIL ve BCCL, ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinde bulunan SAIL'e ait Indikatta Ramnagore ve BCCL'ye ait East of Damagoria (Kalyaneshwari) kömür sahalarını geliştirecek.
Planlanan geliştirme çalışmaları kapsamında ilk aşamada yaklaşık 79 milyon mt çıkarılabilir rezervin değerlendirilmesi bekleniyor. Sahaların tam kapasitede yıllık yaklaşık 4 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretmesi öngörülüyor.
Proje kapsamında ilk madencilik faaliyetleri Kalyaneshwari sahasında gerçekleştirilecek, faaliyetler sonucunda ortaya çıkan dekapaj malzemesi ise Ramnagore sahasına dökülecek.