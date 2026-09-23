Hindistan'ın ilk maden borsası gelecek mali yılda faaliyete geçecek

Bir hükümet yetkilisinin 23 Eylül Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre madenciler için şeffaf ve elektronik teslimat bazlı bir ticaret platformu oluşturmayı amaçlayan Hindistan'ın ilk maden borsası gelecek mali yılda faaliyete geçirilecek.

Hindistan Maden Bakanlığı yetkilisi Veena Kumari Dermal, yaptığı açıklamada bakanlığın madenler için şeffaf ve elektronik teslimat bazlı bir ticaret platformu oluşturmak, piyasa bazlı fiyat oluşumunu sağlamak ve üreticiler ile alıcılar arasındaki bilgi asimetrisini azaltmak amacıyla Haziran ayında 2026 Maden Borsası Kurallarını yayımladığını belirtti.

Dermal, borsanın ilk aşamada demir cevheri, kireçtaşı, manganez ve boksiti kapsayacağını, Hindistan Maden Bürosunun (IBM) ise Maden Borsası Kuralları kapsamında platformun kayıt sürecini ve ekosistem denetimini yürüteceğini ifade etti.

Borsada ayrıca piyasa manipülasyonunu önlemek ve katılımcıları korumak amacıyla risk yönetimi mekanizmaları da yer alacak.

Dermal, söz konusu borsanın üreticiler ve alıcılar için güvenilir ve küresel ölçekte rekabetçi bir maden ticareti piyasası oluşturacağını belirtti.