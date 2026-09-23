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Hindistan'ın ilk maden borsası gelecek mali yılda faaliyete geçecek

Çarşamba, 23 Eylül 2026 10:58:44 (GMT+3)   |   Kalküta

Bir hükümet yetkilisinin 23 Eylül Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre madenciler için şeffaf ve elektronik teslimat bazlı bir ticaret platformu oluşturmayı amaçlayan Hindistan'ın ilk maden borsası gelecek mali yılda faaliyete geçirilecek.

Hindistan Maden Bakanlığı yetkilisi Veena Kumari Dermal, yaptığı açıklamada bakanlığın madenler için şeffaf ve elektronik teslimat bazlı bir ticaret platformu oluşturmak, piyasa bazlı fiyat oluşumunu sağlamak ve üreticiler ile alıcılar arasındaki bilgi asimetrisini azaltmak amacıyla Haziran ayında 2026 Maden Borsası Kurallarını yayımladığını belirtti.

Dermal, borsanın ilk aşamada demir cevheri, kireçtaşı, manganez ve boksiti kapsayacağını, Hindistan Maden Bürosunun (IBM) ise Maden Borsası Kuralları kapsamında platformun kayıt sürecini ve ekosistem denetimini yürüteceğini ifade etti.

Borsada ayrıca piyasa manipülasyonunu önlemek ve katılımcıları korumak amacıyla risk yönetimi mekanizmaları da yer alacak.

Dermal, söz konusu borsanın üreticiler ve alıcılar için güvenilir ve küresel ölçekte rekabetçi bir maden ticareti piyasası oluşturacağını belirtti.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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