NMDC Limited'ın konsolide net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %2 arttı

Hindistan'ın kamuya ait demir cevheri üreticisi NMDC Limited tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) konsolide net kârı yıllık %2 artışla 20,05 milyar INR (209,82 milyon $) seviyesinde kaydedildi.
Şirketin söz konusu çeyrekte toplam geliri yıllık %1,5 artışla 71,42 milyar INR (748,23 milyon $) seviyesinde yer aldı.
İlk çeyrekte NMDC Limited'ın demir cevheri üretimi yıllık %26 artışla 15,12 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, satışları %2 artışla 11,52 milyon mt oldu.