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NMDC Limited'ın konsolide net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %2 arttı

Pazartesi, 17 Ağustos 2026 09:56:11 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın kamuya ait demir cevheri üreticisi NMDC Limited tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) konsolide net kârı yıllık %2 artışla 20,05 milyar INR (209,82 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Şirketin söz konusu çeyrekte toplam geliri yıllık %1,5 artışla 71,42 milyar INR (748,23 milyon $) seviyesinde yer aldı.

İlk çeyrekte NMDC Limited'ın demir cevheri üretimi yıllık %26 artışla 15,12 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, satışları %2 artışla 11,52 milyon mt oldu.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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