Hint KIOCL yeni demir cevheri madeni için katma değerli projeler planlıyor

Salı, 20 Ekim 2020 17:11:59 (GMT+3) | Kalküta

Hint hükümetinden bir yetkili 20 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, Hint KIOCL Limited’ın (eski adıyla Kudremukh Iron Ore Company Limited) kendisine tahsis edilecek yeni demir cevheri madenine katma değer kazandırmak amacıyla yeni projeler planladığını bildirdi.

Yetkili, Hindistan’ın güneyinde bulunan Karnataka eyalet yönetiminin Devari demir cevheri madeninin KIOCL'ye tahsis edilmesini tavsiye ettiğini ve madencinin mümkün olan en kısa sürede faaliyete başlamasını sağlamak amacıyla gerekli tüm izinlerin hızlandırılmasını istediğini belirtti.

Yetkiliye göre, demir cevheri madeninden elde edilecek geliri olabildiğince artırmaya yönelik stratejik plan çerçevesinde, KIOCL yılda 2 milyon mt kapasiteli bir zenginleştirme tesisi ile madene bağlı 2 milyon mt kapasiteli bir peletleme tesisinin yapımını kapsayan katma değerli ürünler geliştirmekte.

KIOCL yetkilisi, söz konusu birimlerin Çelik Bakanlığı’nın yüksek fırınla üretim yapan çelik üreticileri ile sünger demir üreticilerinin demir cevheri peleti kullanımını artırma hedefi ile uyumlu olduğunu belirtti.