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Hint KIOCL pelet üretimine yönelik küresel çelik üreticileriyle anlaşma masasına oturdu

Salı, 21 Eylül 2021 11:26:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı demir cevheri üreticisi KIOCL Limited’in, optimal üretim ve satış koşullarını sağlayabilmek amacıyla küresel çelik üreticileriyle görüşmelere başladığı bildirildi.

KIOCL’nin, hammadde tedarikini öngören karşılıklı anlaşmanın ve tesislerde üretilen peletin geri satım alımını öngören bir sözleşmenin imzalanması için küresel çelik üreticileriyle görüştüğü öğrenildi.

Umman merkezli Jindal Shaheed Iron and Steel Company Limited ve Güney Kore merkezli POSCO, görüşülen şirketler arasında yer alıyor.

KIOCL’nin, Vale ve Anglo American gibi başlıca üreticilerden demir cevheri ithal edip ithal cevherden ürettiği peleti, dış piyasalara satma konusunda tecrübe sahibi olduğu belirtildi.

Şirketin pelet üretim kapasitesi yıllık 3,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: pelet  demir cevheri  Hindistan  hammaddeler  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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