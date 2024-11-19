Hint KIOCL konsantre demir cevheri-hematit alım ihalesi açtı

Hindistan’da devlete bağlı pelet üreticisi KIOCL Limited, yıllık 3,5 milyon mt kapasiteli Mangalore tesisinde kullanmak üzere 250.000 mt konsantre demir cevheri-hematit alım ihalesi açtığını duyurdu.

Ülke dışındaki maden sahiplerinin, tüccarların ve tedarikçilerin söz konusu ihaleye 12 Aralık tarihine kadar teklif gönderebileceği, ayrıca bu kapsamda en düşük %64,50 tenörlü ve en yüksek %1,5 alümin ile %3,5 silika içerikli konsantre demir cevheri-hematit tedarik edilmesinin şart koşulduğu belirtildi.

Öte yandan sevkiyatın en az 50.000 mt’luk partiler halinde yapılmasının ve teslimatın siparişin düzenlediği tarihten itibaren 60 gün içerisinde tamamlanmasının gerektiği öğrenildi.