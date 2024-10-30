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Hint JSW Steel ve POSCO Hindistan’da yeni çelik tesisi kuracak

Çarşamba, 30 Ekim 2024 11:37:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, Hindistan’da çelik üretimi, elektrikli araçlara yönelik batarya malzemeleri ve yenilenebilir enerji dahil birçok alanda iş birliği yapmak üzere Güney Koreli çelik üreticisi POSCO ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında tarafların Hindistan’da üretim kapasitesi başlangıçta yıllık 5 milyon mt seviyesinde yer alacak entegre çelik tesisi inşa edeceği ifade edildi. Bununla birlikte elektrikli araçlara yönelik batarya malzemeleri üretimine yönelik fırsatları araştıracakları, ayrıca inşa edilecek ortak tesisin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji projeleri konusunda iş birliği yapacakları vurgulandı.

İş birliğinin Hindistan’ın çelik üretim kapasitesini artırması ve her iki ülkenin sürdürülebilirlik planlarına katkı sağlaması bekleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma JSW Steel POSCO 





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