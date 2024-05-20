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Hint JSW Steel Limited Dolvi tesisinin kapasitesini yıllık 5 milyon mt daha artıracak

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 15:09:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited CEO’su Jayant Acharya, Maharashtra eyaletinde yer alan Dolvi çelik tesisinin üretim kapasitesinin yaklaşık 2,28 milyar $ yatırımla mevcut yıllık 10 milyon mt’dan yıllık 15 milyon mt seviyesine çıkarılacağını belirtti.

Böylelikle önümüzdeki üç yıl içerisinde şirketin toplam sermaye harcamasının yaklaşık 7,71 milyar $ seviyesinde yer alacağını ifade eden Acharya, bu sayede toplam çelik üretim kapasitesinin Vijayanagar, Jharsuguda ve Bhushan Power and Steel Limited tesislerinde devam eden kapasite artırım projeleriyle birlikte yıllık 42 milyon mt seviyesine ulaşacağını aktardı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım JSW Steel 

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