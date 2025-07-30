Andhra Pradesh eyaletinden JSW Steel’in çelik projesine onay geldi

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaleti hükümeti, JSW Steel Limited’ın iki aşamalı entegre çelik projesinin inşasına onay verdi.

Aynı zamanda eyalet hükümetinin, Kadapa bölgesinde 1.100 dönümlük arazi tahsisinin yanı sıra elektrik ve su gibi hizmetlerin kullanımını da onayladığı belirtildi.

Projenin 2026 yılının Ocak ayında başlaması planlanan ilk etabında 516 milyon $ ve 2032 yılının Ocak ayında başlaması planlanan ikinci etabında ise yaklaşık 1,80 milyar $ yatırım yapılacağı ifade edildi. Ayrıca üretimin 2034 yılında başlamasının öngörüldüğü de öğrenildi.

Söz konusu proje, JSW Steel’in bağlı kuruluşu JSW AP Limited tarafından hayata geçirilecek.