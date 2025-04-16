JSW Group Avrupa’ya ihracat için yeşil çelik tesisi kurmayı planlıyor

Hint JSW Group Başkanı Sajjan Jindal, Avrupa’ya ihracat için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uygun üretim yapacağı yeşil çelik tesisi kuracağını duyurdu.

Maharastra’da kurulacak olan yeşil çelik tesisi, JSW Steel Limited’in bağlı kuruluşu JSW Green Steel’in çatısı altında faaliyet gösterecek.

Yaklaşık 5,8-7 milyar $ yatırımla inşa edilecek tesisin üretim kapasitesi yıllık 10 milyon mt seviyesinde yer alacak.

Şirket, geçtiğimiz yılın Şubat ayında karbon ayak izini azaltma planları kapsamında yıllık 4 milyon mt kapasiteli entegre çelik tesisi kuracağını da açıklamıştı.

SKDM kapsamında 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla çelik, çimento ve gübre gibi karbon yoğun sektörlere vergi uygulanmaya başlayacak.