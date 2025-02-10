JSW Group 25 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisi kurmayı planlıyor

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in sahibi JSW Group Başkanı Sajjan Jindal, Maharashtra eyaletine bağlı Gadchirolli’de yıllık 25 milyon mt kapasiteli yeni çelik üretimi tesisi inşa edilmesi amacıyla 1 trilyon INR (11,43 milyar $) yatırım yapılacağını duyurdu.

Jindal, Gadchiroli çelik tesisinin yalnızca dünyanın en büyük çelik tesisi değil aynı zamanda en güzel ve en çevreci tesisi de olacağının altını çizdi.

Bununla birlikte projenin ilk etabının dört yıl içerisinde ve tamamının önümüzdeki 7-8 yılda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan projenin inşası için Maharashtra eyaleti hükümetiyle anlaşma imzalandığı da bildirildi.

Ana şirket Jindal Group’un kurulu çelik kapasitesi yıllık 28 milyon mt seviyesinde yer alıyor.