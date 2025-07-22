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JSW Steel 2025-26 mali yılına yönelik sermaye harcamalarını %19 artırdı

Salı, 22 Temmuz 2025 16:11:57 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Limited Ortak İdari Yöneticisi Jayant Acharya, şirketin 2025-26 mali yılında yaklaşık 2,6 milyar $ sermaye harcaması yapmayı planladığını açıkladı.

Söz konusu harcamaların büyük bir bölümünün Dolvi çelik tesisinin kapasitesinin mevcut yıllık 10 milyon mt’dan yıllık 15 milyon mt’a çıkarılmasını içeren genişleme projesine ayrılacağı ve projenin 2027 yılının Eylül ayına kadar tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Acharya, 2025-26 mali yılı için planlanan sermaye harcamalarının bir önceki mali yıla kıyasla yaklaşık %19 artırıldığını ve JSW Steel’in 2030 yılına kadar çelik üretimini yıllık 50 milyon mt’a çıkarmaya hedeflediğini, bunun 42 milyon mt’unun mevcut tesislerin genişletilmesiyle sağlanacağını ifade etti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım JSW Steel 

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