Hint JSW çinko-magnezyum-alüminyum kaplamalı mamul üretimine başladı

Perşembe, 30 Mayıs 2024 16:01:59 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, ‘Magsure’ markası altında çinko-magnezyum-alüminyum kaplamalı çelik ürünleri üretmeye başladığını ve ülkede yenilenebilir enerji sektöründen gelen talepteki artışı karşılayacak ilk üretici olmayı hedeflediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, JSW Steel Limited’in ülkede çinko-magnezyum-alüminyum kaplamalı çelik üretimi yapan ilk üretici olduğu ve Magsure markasının patentini aldığı ifade edildi.

Bununla birlikte Magsure ürünlerin yüksek korozif ortamlarda kullanım için oldukça önem taşıdığı belirtildi. Hindistan’da çinko-magnezyum-alüminyum kaplamalı çelik talebinin 2020 yılından bu yana yaklaşık altı kat arttığı ve yerel talebin tamamının ithalat yoluyla karşılandığı vurgulandı.

Mevcut mali yılda çinko-magnezyum-alüminyum kaplamalı çelik talebinin iki kat artışla 250.000 mt olmasının ve piyasa değerinin 265 milyon $ seviyesine çıkmasının beklendiği dile getirildi. Ayrıca talebin büyük bir kısmının yenilenebilir enerji sektöründen geldiği de aktarıldı.

JSW Steel, Magsure ürünlerini Avrupa ve Orta Doğu’ya ihraç seçeneklerini araştırıyor.