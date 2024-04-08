Hint JSW Steel Limited 2023-2024 mali yılında ham çelik üretim rekoru kırdı

Pazartesi, 08 Nisan 2024 14:30:43 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in toplam ham çelik üretimi 2023-2024 mali yılında yıllık %9 artışla 26,43 milyon mt seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu mali yılın dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %3 artışla 6,79 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte JSW Steel’in yerel tesislerinin kapasite kullanım oranının %93 seviyesinde olduğu ve 2023-2024 mali yılında yerel ham çelik üretiminin yıllık %8 artışla 25,55 milyon mt seviyesine yükseldiği de bildirildi.