Hint JSPL yarı mamul tedariki karşılığında RINL’ye işletme sermayesi sağlayacak

Cuma, 22 Aralık 2023 14:57:06 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), hammadde alımına yönelik 108 milyon $ değerinde işletme sermayesi sağlaması amacıyla Jindal Steel and Power Limited (JSPL) ile anlaşma imzaladı.

JSPL tarafından sağlanacak sermaye sayesinde RINL, geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana atıl duran üçüncü yüksek fırınını yeniden devreye alabilecek ve bunun karşılığında JSPL’ye aylık 90.000 mt dökme blum tedarik edecek.

Ayrıca RINL, JSPL’ye yapacağı blum tedarikine rağmen ilave gelir elde edebilecek, satış gelirini aylık 60 milyon $ artırabilecek ve zararını aylık 12 milyon $ azaltabilecek.