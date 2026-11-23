ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Eylül ayında aylık %3 düşüş ve yıllık %73,2 artışla 39.095 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 50,2 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 26,3 milyon $'a kıyasla 48,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını, Ağustos ayında kaydedilen 34.809 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 15.076 mt'a kıyasla 34.415 mt ile Meksika'ya yaptı. Meksika'yı 4.282 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.