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Hint JSPL Steckel tesisini yenileyecek

Çarşamba, 22 Ocak 2025 14:12:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Hindistan’ın Raigarh şehrindeki Steckel tesisini İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin geliştirdiği yeni Exstream II soğutma teknolojisi ile yenileme kararı aldı.

Exstream II teknolojisi, yüksek dayanımlı çelik ve farklı mekanik özelliklerde levha gibi katma değerli ürünlerin kolay ve esnek bir şekilde üretilmesini sağlayıp nihai mamullerin üretim prosesi esnasında alyaj kullanımını düşürerek faaliyet harcamalarını en aza indirmeye ve daha gelişkin kaynak işlemlerine olanak sağlıyor.

Tesisin yenilenmesi için istenen ekipmanlar Danieli’nin Hindistan tesislerinde üretilecek.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

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