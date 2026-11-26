Hindistan merkezli Jindal Steel Limited, inşaat sektörüne yönelik katma değerli ürünler alanındaki konumunu güçlendirmek amacıyla kaplamalı çelik ürün yelpazesini genişlettiğini duyurdu.
Şirket, 1.650 mm ile piyasadaki en geniş kaplamalı çelik ürünlerini sunduğunu belirtti. Farklı kaplama özelliklerine sahip ve farklı pazar segmentlerine yönelik ürünler Panther Prime ColorPlus, Panther ColorPro Plus, Panther ColorPro ve Panther ColorPro Classic markaları altında satışa sunulacak.
Boyalı rulo sacları, boyasız metal kaplamalı çelik ürünlerini ve özel yapı malzemelerini Jindal Panther markası altında bir araya getiren şirket, geleneksel çelik ürünlerinin ötesine geçerek ürün yelpazesini genişletiyor. Jindal Steel, yeni ürünleriyle çatı ve cephe kaplamalarının yanı sıra endüstriyel tesis, ticari bina ve konut inşaatlarından gelen talebi karşılamayı hedefliyor.
Şirket, 1.650 mm genişliğindeki ürünlerin tasarımda daha fazla esneklik sağlayacağını ve kaplama uygulamalarında verimliliği artıracağını belirtti. Farklı kaplama özellikleri ise müşterilerin kullanım alanlarına ve performans gereksinimlerine göre ürün seçmelerine imkân tanıyacak.