Hindistan merkezli Jindal Steel Limited (JSL), katma değerli çelik ürünlerinin üretimini artırmak amacıyla Angul ve Raigarh tesislerine yaklaşık 1,62 milyar $ yatırım yapacağını açıkladı.

JSL Genel Müdürü V. R. Sharma, “Hükümetin sunduğu teşvikler doğrultusunda Covid-19 salgını döneminde planladığımız 2,27 milyar $ tutarındaki yatırım harcamalarını tamamladık. Yeni yatırım döneminde banka kredisi kullanmamaya karar verdik. Her yıl elde ettiğimiz tasarrufları yeniden şirketimize yatıracağız. 2035 yılına kadar Angul ve Raigarh tesislerine yaklaşık 1,62 milyar $ daha yatırım yapmayı öngörüyoruz,” dedi.

Söz konusu yatırım, şirketin toplam yıllık çelik üretim kapasitesini mevcut 15,5 milyon mt seviyesinden kademeli olarak 20 milyon mt'a çıkarma planını destekleyecek. JSL'nin halihazırda Angul tesisinde yıllık 12 milyon mt, Raigarh tesisinde ise 3,5 milyon mt üretim kapasitesi bulunuyor.

Sharma, şirketin kapasite artışı ve yatırım harcamaları konusunda temkinli bir yaklaşım benimseyeceğini ve ilave 4,5 milyon mt kapasitenin aşamalı olarak devreye alınacağını belirtti.

Şirketin katma değerli ürünlere ağırlık verileceğini ifade eden Sharma, kısa süre önce piyasaya sürülen yeni kaplamalı çelik ürünlerinin çatı ve cephe kaplamalarının yanı sıra endüstriyel tesis, ticari bina ve konut inşaatlarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini söyledi.

Ayrıca Hindistan'ın 2030 yılına kadar yaklaşık 300 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine ulaşma hedefi doğrultusunda kurulacak büyük ölçekli çelik tesislerinin ve ilgili sanayi tesislerinin kaplamalı çelik ürünleri için önemli bir pazar yaratmasının beklendiğini belirtti.

Sharma, büyük ölçekli bir sanayi tesisinin inşasında yaklaşık 250.000 mt çeliğe ihtiyaç duyulabileceğini ve bunun yaklaşık 200.000 mt'unu boyalı çelik ürünlerinin oluşturabileceğini ifade ederek potansiyel talebin boyutuna dikkat çekti.

Öte yandan depolama tesisleri de talebi destekleyen başlıca alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Hükümetin hasat sonrası ürün kayıplarını azaltmaya ve tahıl depolama koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaları kapsamında Food Corporation of India (FCI) ve Central Warehousing Corporation (CWC) tarafından inşa edilen depolarda boyalı ve galvanizli çelik ürünlerine yönelik talep oluşması bekleniyor.