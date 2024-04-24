Hint Indian Railways RINL’nin dövme çelik tekerlek tesisini devraldı

Çarşamba, 24 Nisan 2024 14:11:44 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways (IR), devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) Uttar Pradesh’te yer alan dövme çelik tekerlek tesisini yaklaşık 108 milyon $ karşılığında devraldı.

Şirkete yakın kaynaklar, IR’nin RINL tarafından 271 milyon $ yatırımla kurulan yıllık 80.000 adet kapasiteli tesise ilave yatırımlar yapacağını ifade etti.

2022-2023 mali yılında yaklaşık 2.000 adet dövme çelik tekerlik siparişi alan ve bu siparişi teslim eden RINL’nin söz konusu tesisi, maddi sıkıntılar ve şirketin sektörde yeterli deneyimi olmaması sebebiyle tam kapasiteyle faaliyet gösterememişti.