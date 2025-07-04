Hint RINL güneş enerjisi santrali inşaatı için ihaleye çıktı

Hindistan hükümetine ait çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Vishakhapatnam'da bulunan 7,3 milyon mt kapasiteli tesisinde 5 megavat (MW) kapasiteli güneş enerjisi santrali inşaatı için ihaleye çıktı.

Kaynaklara göre işin kapsamı, teknik şartnameye uygun olarak güneş enerjisi santralinin anahtar teslimi olarak tamamen tasarlanması, tedariki, kurulumu, test edilmesi ve devreye alınmasını içeriyor.

Son teklif teslim tarihi 4 Ağustos 2025 olan ihalede kazanan firmanın sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde projeyi tamamlaması bekleniyor.

Bu yılın Ocak ayında Hint hükümeti, RINL'nin üretimi istikrara kavuşturmak ve finansal olarak ayakta kalabilmek için yeni sermaye enjeksiyonu ve borç yeniden yapılandırmasından oluşan 1,34 milyar $’lık bir finansal kurtarma paketini onaylamıştı.