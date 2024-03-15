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Hint Indian Railways ile Ramkrishna Forgings iç ve dış piyasalar için dövme çelik tekerlek üretecek

Cuma, 15 Mart 2024 15:02:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways (IR) ve Ramkrishna Forgings Limited (RFL), iç ve dış piyasalara yönelik dövme çelik tekerlek üretim tesisi kurmak amacıyla anlaşmaya vardı.

250.000 adet kapasiteli söz konusu tesis Tamil Nadu’da yaklaşık 6,5 milyar INR (78,50 milyon $) yatırımla kurulacak. Toplam kapasitenin 80.000 adedi iç piyasa satışlarına, kalan miktarı da ihracata ayrılacak. Böylelikle Hindistan’dan dış piyasalara ilk kez dövme çelik tekerlek satışı yapılmış olacak. Üretimin 16-18 ay içerisinde başlaması planlıyor.

Bununla birlikte bahsi geçen tesiste üretilecek dövme çelik tekerleklerin IR’nin piyasaya süreceği yarı yüksek hızlı yolcu trenlerinde kullanılacağı öğrenildi. Ayrıca Hindistan’ın son 70 yıldır yolcu ve yük trenleri için dövme çelik tekerlek ithal ettiği ve ilk defa üretim fazlasını dış piyasalara satacağı da belirtildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Yatırım 

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