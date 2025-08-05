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Hint IMFA krom ve ferrokrom üretim kapasitesini artıracak

Salı, 05 Ağustos 2025 17:18:57 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Indian Metal and Ferro Alloys Limited (IMFA), krom madenciliği ve ferrokrom üretim tesislerini genişletmek amacıyla yaklaşık 19 milyar INR (216 milyon $) tutarında sermaye harcaması planladığını açıkladı.

IMFA, Odisha eyaletindeki Kalinganagar tesisine yaklaşık 9 milyar INR (102 milyon $) yatırım yaparak burada iki yeni elektrikli ark ocağı kuracak. Toplam 100.000 mt kapasiteye sahip olacak bu ocakların 2026 yılı itibarıyla faaliyete geçmesi planlanıyor. Şirket ayrıca enerji verimliliğini artırmak amacıyla tesise bir atık ısı geri kazanım santrali de entegre edecek.

Buna ek olarak, IMFA krom cevheri üretim kapasitesini artırmak için yaklaşık 10 milyar INR (114 milyon $) daha yatırım yapacak. Yatırımın ilk fazında krom cevheri üretiminin 2026-2027 sonuna kadar yıllık 900.000 mt seviyesine çıkarılması hedefleniyor. İkinci fazda ise bu rakamın 1,2 milyon mt’a ulaşması planlanıyor. Ancak ikinci fazın planlanan tamamlanma tarihi henüz açıklanmadı.

Şirket, 2025 yılı içinde Odisha eyaletindeki Sukinda madeninden 800.000 mt krom cevheri üretmeyi hedefliyor.

IMFA, bu yatırım programının büyük kısmını öz kaynaklarıyla finanse etmeyi, dış borçlanmayı ise sınırlı tutmayı planlıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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