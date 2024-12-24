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Hint IMFA hibrit enerji projesi için JSW Green Energy ile güçlerini birleştirdi

Salı, 24 Aralık 2024 15:05:20 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint ferrokrom ve ferroalyaj üreticisi Indian Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA), izabe faaliyetlerine yönelik yenilenebilir enerji temin etmek üzere JSW Green Energy One Ltd ve JSW Green Energy Seven Ltd ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Söz konusu sözleşme kapsamında IMFA, 50 MW’lık güneş enerjisi ve 100 MW’lık rüzgar enerjisini bir araya getiren hibrit enerji projesine 10 milyon INR yatırım yapacak. Daha sonrasında ise 25 yıllık enerji alım anlaşması imzalayacak.

IMFA, artan ferrokrom talebi doğrultusunda Odisha’da yıllık 100.000 mt kapasiteli yeni üretim tesisi inşa ediyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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