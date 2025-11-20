Hint HZL, Andhra Pradesh’te tungsten madenciliği lisansı aldı

Hindistan merkezli Hindustan Zinc Limited (HZL), çinko, kurşun ve gümüş üretimine dayalı mevcut faaliyetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak Andhra Pradesh eyaletinde tungsten madenciliği lisansı aldığını açıkladı.

Tungsten, özellikle yüksek sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklılık gerektiren yüksek kalite takım çeliği üretiminde çeliğin sertliğini ve aşınma direncini artırmak amacıyla kullanılıyor.

Tungsten ve ilişkili mineralleri içeren maden sahası toplam 308,3 hektarlık bir alanı kapsıyor. Sahanın halen G3 seviyesinde, yani madenin potansiyelinin henüz ilk jeolojik çalışmalarla belirlendiği aşamada yer aldığı ifade ediliyor.