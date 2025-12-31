GTRI: SKDM uygulaması sebebiyle Hint ihracatçılar fiyatlarını %15-22 düşürmek zorunda kalabilir

Küresel Ticaret Araştırmaları Girişimine (GTRI) göre Avrupa Birliği’nin (AB) çelik ürünlere yönelik karbon vergisi uygulaması olan, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), önümüzdeki dönemde Hint çelik ihracatçılarını fiyatlarını %15-22 oranında düşürmeye zorlayabilir. Söz konusu uygulamanın Hindistan’ın AB’ye yönelik çelik ihracatını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Rapora göre ihracatçıların yapacağı fiyat indirimleri, AB’li ithalatçıların SKDM kapsamında ödemek zorunda kalacağı maliyetleri telafi etmek amacıyla kullanılacak.

Hint ihracatçılar vergiyi doğrudan ödemeyecek olsa da SKDM kapsamında yalnızca yetkilendirilmiş AB’li ithalatçılar karbon sertifikası satın alabilecek. Ancak GTRI’ye göre bu maliyetler Hint ihracatçılara fiyat baskısı yoluyla yansıtılacak.

Raporda, “1 Ocak 2026 itibarıyla AB’ye giren her Hint menşeli çelik sevkiyatı, SKDM’nin raporlama aşamasından ödeme aşamasına geçmesiyle birlikte karbon maliyeti taşıyacak,” ifadelerine yer verildi.

GTRI ayrıca SKDM’nin karmaşık veri toplama ve doğrulama gerekliliklerinin uyum maliyetlerini ciddi biçimde artıracağını ve bunun özellikle küçük ölçekli ihracatçıları AB pazarının dışına itebileceğini vurguladı.

Kuruluşa göre AB pazarında rekabet gücünün temelini artık doğru ve teyit edilebilir emisyon hesaplamaları oluşturacak. SKDM yalnızca bir sürdürülebilirlik uygulaması değil aynı zamanda tesis bazında yürütülen bir emisyon muhasebe sistemi olarak tanımlanıyor.

Bu kapsamda üreticilerin, yakıt tüketimi, elektrik kullanımı, üretim hacmi ve emisyon katsayılarını üçer aylık dönemler itibarıyla izleyip raporlaması gerekecek. Kayıtların AB metodolojileriyle uyumlu ve denetlenebilir olması şart koşulacak. Aksi takdirde, AB tarafından belirlenen ve genellikle gerçek emisyon seviyelerinin %30-80 üzerinde olan “varsayılan emisyon değerleri” uygulanacak. Ayrıca 2026 itibarıyla emisyon verilerinin bağımsız denetimden geçirilmesi zorunlu olacak ve bu denetimi sadece AB tarafından tanınan ya da ISO 14065 uyumlu kuruluşlar gerçekleştirebilecek.