Hindistan 2030 yılına kadar 300 milyon mt çelik üretim kapasitesi hedefi için yeni adımlar atacak

Salı, 30 Aralık 2025 14:02:47 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümeti, 2030 yılına kadar 300 milyon mt kurulu çelik üretim kapasitesine ulaşma hedefinin son aşamasına girilirken, önümüzdeki dönemde çelik üretimini ve hammadde arz güvenliğini önceliklendiren adımları atacağını açıkladı.

Hindistan Çelik Bakanlığından bir yetkili, kapasite artışına paralel olarak düşük karbonlu teknolojilerin benimsenmesi, yeşil çelik kapasitesinin geliştirilmesi ve hem iç talebin hem de ihracat pazarlarının ihtiyaçlarını karşılayacak özel ve yüksek katma değerli çelik ürünlerin üretiminin de öncelikler arasında yer alacağını belirtti.

Çelik sektörünün 2025 yılında da bazı zorluklarla karşı karşıya kalacağını ifade eden yetkiliye göre artan ithalat, dalgalı hammadde fiyatları ve küresel ticaretteki belirsizliklerin sektör üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi bekleniyor. Çin ve Vietnam gibi bazı ülkelerden yapılan yassı mamul ithalatına yönelik uygulanan koruyucu vergi ve antidamping vergilerine rağmen özellikle Asya’dan yapılan ithalatın yerli üreticiler açısından risk oluşturmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Bakanlık ayrıca hammadde arzının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları da hızlandırıyor. Bu kapsamda yeni koklaşabilir taş kömürü rezervlerinin araştırıldığı, kaynakların çeşitlendirilmesi amacıyla zengin rezervlere sahip ülkelerle temasların artırıldığı belirtildi. Demir cevheri madeni ihalelerinin sürdüğü ve çelik üreticilerinin bu ihalelere katılımının teşvik edildiği ifade edilirken, düşük tenörlü demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve peletlenmesine yönelik yatırımların da desteklendiği kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Çelik Üretimi 

