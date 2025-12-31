Hint SSWL, 47 milyon $ yatırımla Gujarat’taki çelik jant üretim tesisini genişletecek

Hint otomotiv çeliği ve alaşımlı çelik jant üreticisi Steel Strips Wheels Limited (SSWL), Gujarat eyaletindeki üretim tesisini genişletmek ve modernize etmek amacıyla yaklaşık 47 milyon $ tutarında yatırım yapacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu yatırım, tesisin üretim kapasitesini artırmayı, ileri üretim teknolojilerinin devreye alınmasını ve operasyonel verimliliğin güçlendirilmesini hedefliyor.

Planlanan yatırımın aşamalı olarak hayata geçirilmesi ve hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda orijinal ekipman üreticilerinden gelen artan talebi karşılamada SSWL’nin kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Proje kapsamında yeni ve ileri teknolojiye sahip ekipmanların kurulması, otomasyon sistemlerinin devreye alınması ve küresel standartlarla uyumlu sürdürülebilir üretim uygulamalarının hayata geçirilmesi öngörülüyor.

SSWL, binek araçlar, ticari araçlar, traktörler ve iki tekerlekli araçlar için çelik ve alaşımlı jant üretiminde faaliyet gösteren, hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına hizmet veren önde gelen üreticiler arasında yer alıyor.