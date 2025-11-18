Küresel demir cevheri ihracatı Avustralya’nın sevkiyatlarındaki sert düşüşle haftalık bazda %9 geriledi, navlun güçlü seyrini koruyor

Küresel demir cevheri ihracatı, bu yıl 44. haftada (25-31 Ekim) kaydedilen 30,70 milyon mt seviyesine kıyasla 45. haftada (1-7 Kasım) %9 düşüşle 27,80 milyon mt’a geriledi. Avustralya’nın sevkiyatlarındaki belirgin düşüş, Brezilya, Hindistan, Şili ve Güney Afrika’daki artışları nötrledi. Genel ticari faaliyetler zayıflarken, Capesize gemi talebindeki artış ve Çin’in istikrarlı stok yenileme faaliyetleri sonucu gemi kullanımının artması sayesinde navlunda toparlanma sinyalleri görüldü.

Kış öncesi demir cevheri alımlarına yönelik ilginin sürmesine rağmen Çin’de zayıf çelik üretimi ve liman stoklarının yüksek seviyede kalması sevkiyatları baskılamaya devam ederek büyük tedarikçilerden yapılan ihracatı sınırladı. Avustralya’da deniz yolu taşımacılığındaki yavaşlama ve Kanada’daki lojistik sıkıntılar da demir cevheri sevkiyatlarındaki haftalık düşüşte rol oynadı.

Avustralya’nın sevkiyatları zayıf talep sonucu sertçe düştü

Avustralya’nın demir cevheri ihracatı, önceki haftaki 18,82 milyon mt seviyesinden %16 düşüşle 15,77 milyon mt’a gerileyerek son dört haftanın en düşük seviyesine indi. Pilbara bölgesindeki limanlarda gemi dönüş hızının yavaşlaması, büyük ölçekli madencilerin yükleme planlarında seçici davranmaları ve operasyonlarda bakım kaynaklı duraksamalar sevkiyatları yavaşlattı. Demir cevheri yüklemelerinde Port Hedland (10,45 milyon mt), Walcott (2,69 milyon mt) ve Dampier (2,45 milyon mt) bariz düşüşler kaydetti.

Üreticilere bakıldığında ise BHP 6,12 milyon mt, Rio Tinto 5,13 milyon mt ve FMG 3,18 milyon mt ile toplam ihracatın büyük bölümünü oluşturdu. Ana varış noktası yine 13,26 milyon mt ile Çin olurken, Güney Kore’ye 1,36 milyon mt ve Japonya’ya 960.000 mt sevkiyat gerçekleştirildi.

Brezilya’nın ihracatı toparlansa da yüksek navlunun baskısı hissedildi

Brezilya’nın demir cevheri ihracatı bir önceki haftaya göre %8 artarak 8,35 milyon mt’dan 8,99 milyon mt’a yükseldi. Ekim sonunda görülen hava koşullarına bağlı kesintilerin ardından Ponta da Madeira’dan yapılan sevkiyatlar 3,83 milyon mt, Tubarao’dan yapılan sevkiyatlar 2,22 milyon mt ve Itaguai’den yapılan sevkiyatlar 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Çin’in stok yenilemesine paralel olarak, CSN’in sevkiyatları 3,92 milyon mt ve Vale’nin sevkiyatları 3,83 milyon mt seviyesine çıktı.

Çin, Brezilya çıkışlı demir cevherinin 3,42 milyon mt ile en büyük alıcısı olurken, Oman (510.000 mt), Malezya (390.000 mt) ve Bahreyn (340.000 mt) diğer önemli alıcılar oldu. Uzak rotalar için navlunun yüksek seyretmesi ise bazı alıcıların temkinli olmasına yol açtı.

Kanada’nın demir cevheri sevkiyatları önceki yükselişin ardından yarıya indi

Kanada’nın demir cevheri ihracatı bir önceki haftaki 1,79 milyon mt seviyesinden %52 düşüşle 870.000 mt’a indi. Quebec bölgesindeki limanlarda görülen sıkışlıklıklar ve gemilerin gecikmesi yüklemeleri yavaşlattı. Sept-Iles (510.000 mt) ve Port Cartier (360.000 mt) yüklemeleri, önceki hafta biriken yüklerin temizlenmesinin ardından azaldı.

AM/NS (360.000 mt), IOC (340.000 mt) ve Guinea/Nimba (170.000 mt) ana yükleyiciler oldu. Demir yolu sevkiyatlarında vagon yetersizliği ve hava koşulları, sevkiyatları sınırladı. Başlıca varış noktaları ABD (180.000 mt), Cezayir (170.000 mt) ve Hollanda (160.000 mt) olarak kaydedildi.

Güney Afrika’nın sevkiyatları arttı

45. haftada Güney Afrika’nın demir cevheri ihracatı %60 artışla 380.000 mt’dan 610.000 mt’a çıktı. Demir yolu sevkiyatlarının toparlanması ve Saldanha Bay (530.000 mt) ile Richards Bay (80.000 mt) limanlarından yapılan sevkiyatlardaki artış ihracattaki yükselişi destekledi. Çin’in orta kalite cevhere olan istikrarlı talebi de bu eğilimde rol oynadı. En büyük ithalatçı 350.000 mt ile Hollanda olurken, Çin 190.000 mt ile ikinci sırada yer aldı.

Hindistan ihracatını artırmaya devam ediyor

Hindistan’ın demir cevheri sevkiyatları bir önceki haftaya göre %22 artarak 470.000 mt’dan 580.000 mt’a çıktı. Dhamra (240.000 mt) ve Paradip (180.000 mt) limanlarındaki yüklemeler dikkat çekti. Odisha merkezli madenciler, Çin’in aktif stok yenilemesiyle sevkiyatları artırdı. Bununla birlikte Supramax rotalarında artan navlun, ihracatçıların marjlarını daralttı. Çin 200.000 mt ile en büyük alıcı oldu.

Şili ve Peru’da görünüm karışık

Söz konusu haftada Şili’nin demir cevheri ihracatı %12 artışla 550.000 mt’a çıktı. Totoralillo (340.000 mt) ve Huasco (200.000 mt) limanlarında hava koşullarının düzelmesi yüklemeleri destekledi. Tüm sevkiyatlar Çin’e yapıldı.

Peru’nun ihracatı ise %3 düşüşle 430.000 mt’a geriledi. San Nicolas (360.000 mt) ve Matarani (80.000 mt) limanlarındaki operasyonel yavaşlama bu düşüşte etkili oldu.

Capesize talebi navlun piyasasındaki güçlü görünümü destekliyor

Bu hafta demir cevheri navlun piyasası Capesize segmentindeki güçlü talep, sınırlı gemi arzı ve Çin’in kış öncesi stok yenileme süreciyle güçlendi. Uzak mesafeli rotalarda navlunların yükselmesi gemi kullanım oranlarını artırırken, Hindistan-Çin gibi kısa rotalarda Supramax navlunlarının haftalık bazda büyük ölçüde yatay seyrettiği bildirildi.

Beklentiler

Küresel demir cevheri ticaretinin kısa vadede dengeli seyretmesi bekleniyor. Çin’in stok yenilemesi Brezilya ve Hindistan’dan yapılan sevkiyatları desteklese de yüksek navlun, Avustralya’daki zayıf yüklemeler ve Çin çelik sektöründeki düşük kârlılık fiyatlardaki yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabilir. Kasım ayının ortasına kadar gidişat, mevsim koşullarına ve liman performansına bağlı olacak.

Ayrıca faaliyetlerine başlayan Simandou projesinin, küresel bazda toplam ihracat hacmini kademeli olarak artırması bekleniyor.

Kaynak: BigMint