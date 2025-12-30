 |  Giriş 
Hindistan hükümeti SAIL’in Bokaro çelik tesisinin kapasite artışını gündemine aldı

Salı, 30 Aralık 2025 14:13:47 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümeti, Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bokaro çelik tesisinin kapasitesinin yıllık 5,25 milyon mt seviyesinden 7,55 milyon mt’a çıkarılmasına yönelik değerlendirme sürecini başlattı.

Çelik sektöründen sorumlu Devlet Bakanı Bhupathiraju Srinivasa Varma, “Bokaro tesisinin kapasite artışına yönelik genişleme projesi şu anda değerlendirme aşamasında. Bu projeyi mutlaka hayata geçireceğiz,” dedi.

Söz konusu kapasite artışının, Hindistan’ın 2030 yılına kadar yıllık 300 milyon mt çelik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefleyen ulusal çelik politikası ile uyumlu olduğu ifade edildi.

Yetkili ayrıca, hükümet nezdinde yürütülen görüşmelerin söz konusu genişleme için gerekli sermaye yatırımı tutarına ve yeşil çelik üretimi ile emisyon kontrolünü sağlayacak ileri teknolojilerin benimsenmesine odaklandığını belirtti.


