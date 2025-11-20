Hindistan Ocak-Ekim dönemindeki %15’lik düşüşe rağmen net çelik ithalatçısı olmaya devam etti

BigMint verilerine göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde çelik ithalatının önemli ölçüde gerilemesine rağmen Hindistan net çelik ithalatçısı konumunu korudu.

Söz konusu dönemde Hindistan’ın çelik ithalatı yıllık bazda %15 düşüşle yaklaşık 8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2024 yılında 11 milyon mt’un üzerine çıkarak son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaşan çelik ithalatı, yerli sanayiyi korumaya yönelik koruyucu vergi uygulamasının devreye alınmasıyla birlikte 2025 yılında daha ılımlı bir seyir izledi.

Ürün ve ülke bazlı ithalat

Asya’nın büyük tedarikçileri olan Çin, Güney Kore ve Japonya’dan yapılan çelik ithalatı, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde belirgin bir düşüş kaydetti. Güney Kore’den yapılan ithalat %4, Japonya’dan yapılan ithalat ise %24 gerilerken, Çin çıkışlı çelik sevkiyatları yıllık bazda %50’nin üzerinde düşüşle çok daha sert bir gerileme gösterdi. Buna karşılık Vietnam ve diğer ülkelerden yapılan ithalatın arttığı gözlendi.

İthalattaki en sert düşüş yassı mamullerde görüldü ve söz konusu ithalat yıllık bazda %27 düşüşle 5,45 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Paslanmaz çelik ithalatı ise yıllık bazda %10 düşerek yaklaşık 1,3 milyon mt oldu. Öte yandan önde gelen bir üreticinin yurt dışındaki bağlı tesislerinden slab ve yarı mamul tedarik etmesinden dolayı yarı mamul ithalatında güçlü bir artış yaşandı.

İlk 10 ayda çelik ithalatı neden düştü?

Koruyucu vergi ithalat maliyetini artırdı: %12 oranındaki vergi nedeniyle yassı mamul ithalat fiyatları, yerel fiyatların üzerinde kalmaya devam etti. BigMint’in hesaplamalarına göre 2025-26 mali yılının ilk yarısında Çin çıkışlı sıcak rulo sacın maliyeti yerel fiyatlardan yaklaşık 7.500 INR/mt daha yüksekti. Ekim ayının başında yerel fiyatlardaki sert düşüş nedeniyle fark 8.000 INR/mt’a çıktı. Benzer şekilde Japonya çıkışlı sıcak rulo sacın maliyeti de yerel fiyatların üzerinde yer aldı.

Antidamping vergilerinin devreye alınması: Hindistan, Vietnam çıkışlı sıcak rulo sac ve Çin çıkışlı silisli saca antidamping vergisi getirdi. Ayrıca hükümet Ekim ayının başında Çin, Endonezya ve Vietnam menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlere yönelik antidamping soruşturması başlattı. Bu gelişmeler, artan maliyetler nedeniyle ithalatçıların temkinli davranmasına yol açtı.

Kalite düzenlemeleri: Hükümet, ithal çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin BIS kalite standartlarına uygun olmasını zorunlu kıldı ve Çinli çelik üreticilerinin lisans yenileme sürecini uzattı.

Öte yandan çelik ithalat düzenleme politikaları için öneriler hazırlayan ve hükümete tavsiyede bulunan National Institution for Transforming India, ülkede üretimi sınırlı olan 100’ü aşkın çelik üründe kalite kontrollerinin kaldırılmasını tavsiye etti.

İlk 10 ayda çelik ihracatı yatay seyretti

Hindistan’ın çelik ihracatı ise 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda yatay kalarak yaklaşık 6,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yılın başında ABD’nin uyguladığı vergiler nedeniyle ihracat çok yavaş başlamış olsa da 2025 yılının ortasından itibaren AB’de alıcıların Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) yürürlüğe girmeden önce stok alımlara yönelmesi ihracata bir miktar ivme kazandırdı.

Ülke ve ürün bazlı çelik ihracatı

Hindistan’ın en büyük ihracat pazarı olan AB’ye yapılan sevkiyatlar %14 düşüşle yaklaşık 2,8 milyon mt seviyesine geriledi. Buna karşılık Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan ihracat belirgin şekilde arttı. ABD’de yeni vergiler yürürlüğe girmeden önce yapılan sevkiyatlar Hindistan’ın ihracatına destek sağladı.

Ürün bazında bakıldığında;

Yassı mamul ihracatı, yıllık bazda %10 düşüşle yaklaşık 4,8 milyon mt ile açık ara en çok ihraç edilen ürün grubu oldu.

Yarı mamul ihracatı 900.000 mt seviyesine ulaşarak ikinci sırada yer aldı.

Paslanmaz çelik ihracatı ise yıllık bazda yaklaşık 600.000 mt ile yatay seyretti.

Çelik ihracatına yön veren faktörler

Zayıf küresel talep: Yüksek maliyetler, başlıca pazarlardaki ekonomik yavaşlama, ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimler küresel çelik talebini ve tüketimini baskıladı. Bu durum Hindistan’ın ihracat performansını da zayıflattı.

AB’ye yapılan ihracatta düşüş: Yaklaşan SKDM uygulaması nedeniyle AB’ye verilen tekliflerin sayıca azaldığı gözlendi. Ayrıca talepte yaz tatili sonrası beklenen toparlanma da gerçekleşmedi.

Orta Doğu’da güçlü talep: Orta Doğu’ya yapılan sıcak rulo sac ihracatı bölgedeki güçlü talep sayesinde iyi seviyelerde yer almaya devam etti. Ancak mali yılın sonuna gelinirken Orta Doğulu alıcıların alımlarını sınırladığı gözlendi.

Beklentiler

National Institution for Transforming India’nın Çelik Bakanlığının çelik ithalat izleme biriminin devre dışı bırakılması ve 100’den fazla kritik çelik ürününde kalite kontrollerinin kaldırılması yönündeki önerileri, gerek duyulan hammaddelerin ithalatını kolaylaştırarak yerli üretimin tedarik zincirini destekleyecek.

Bu değişikliklerin ithalatta büyük bir artışa yol açması beklenmiyor ancak yerli üreticilerin ihtiyaç duydukları ürünleri daha uygun maliyetli şekilde tedarik etmesine olanak sağlayacak.

Bununla birlikte vergilerin etkisiyle ithal sıcak rulo sac ile yerel fiyatlar arasında oluşan fark nedeniyle ithalatın kısa vadede cazip olması beklenmiyor.

Kaynak: BigMint