Hindistan, Çin, Vietnam ve Nepal’den yapılan çelik ithalatına üç yıllık kademeli koruma vergisi getirdi

Hindistan hükümeti, yerel sanayiyi korumak amacıyla Çin, Vietnam ve Nepal menşeli çelik ithalatına üç yıl kademeli olarak uygulanacak koruma vergisi getirdiğini açıkladı.

Söz konusu karar, Ticaret Önlemleri Genel Müdürlüğünün (DGTR) tavsiyeleri doğrultusunda alındı. DGTR, alaşımlı ve alaşımsız çelik ürünler ithalatındaki keskin artışın yerel çelik üreticilerine zarar verdiğini tespit etmişti.

Buna göre koruma vergisi aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanacak:

Nisan 2025 – Nisan 2026: %12

Nisan 2026 – Nisan 2027: %11,5

Nisan 2027 – Nisan 2028: %11

Hindistan hükümeti daha önce Nisan 2025’te, 200 gün süreyle geçerli olmak üzere %12 oranında tek seferlik bir koruma vergisini uygulamaya koymuştu. Söz konusu uygulamanın süresi Kasım 2025’te sona ermişti.

DGTR tarafından daha önce tamamlanan soruşturmalara göre ithalattaki artış yerli üreticiler açısından ciddi zarara ve zarar riskine yol açtı. Ucuz ithal çelik ürünleri, yerli üreticilerin pazar payını kaybetmesine, fiyatların baskı altında kalmasına ve kapasite kullanım oranları ile kârlılığın zayıflamasına neden oldu.

Resmî açıklamada, uygulanan verginin yerli çelik sektörünü istikrara kavuşturmak ve daha fazla mali zararın önüne geçmek amacıyla gerekli olduğu vurgulandı.