NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Kasım ayında %11 arttı

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %11 artışla 5,01 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin demir cevheri satışları ise yıllık %4 artışla 4,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2025-26 mali yılının Nisan-Kasım döneminde toplam kümülatif demir cevheri üretiminin bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %21 artışla yaklaşık 31,5 milyon mt, satışlarının ise %9 artışla 30,28 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.