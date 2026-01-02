Hindistan altı ülkeden metalürjik kok ithalatına geçici antidamping vergisi getirdi

Hindistan hükümeti, altı ülkeden ithal edilen düşük kül içerikli metalürjik kok için altı ay süreyle geçerli geçici antidamping vergisi uygulanmasına karar verdi.

Söz konusu antidamping vergisi; Avustralya, Çin, Kolombiya, Endonezya, Japonya ve Rusya menşeli metalürjik kok ithalatını kapsıyor.

Vergi, Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR) tarafından yürütülen soruşturma sonucunda devreye alındı. DGTR, söz konusu ülkelerden yapılan metalürjik kok ithalatının Hindistan pazarına normal değerinin altında fiyatlarla girdiğini ve bunun yerli üreticilere zarar verdiğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında, dampingli ithalatın yerli sanayinin üretimini, kapasite kullanım oranlarını, kârlılığını ve pazar payını olumsuz etkilediği sonucuna varıldı. Bu nedenle, nihai karar alınana kadar ilave zararın önlenmesi amacıyla geçici antidamping vergisi uygulanması tavsiye edildi.

Geçici antidamping vergisi oranları ülkelere göre farklılık gösteriyor. Buna göre Çin menşeli metalürjik kok için 130,66$, Kolombiya için 119,51$, Rusya için 85,12$, Endonezya için 85,72$, Avustralya için 73,55$ ve Japonya için ise 60,87$ tutarında geçici antidamping vergisi uygulanacak.