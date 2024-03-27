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Hint GAIL ülkenin ilk yeşil hidrojen tesisini Nisan ayında devreye alacak

Çarşamba, 27 Mart 2024 14:12:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı doğal gaz ve altyapı tedarikçisi GAIL India Limited’in ülkenin ilk yeşil hidrojen tesisini önümüzdeki ay devreye alabileceği öğrenildi.

GAIL’nin Vijaipur doğal gaz merkezinde yer alan proje, yeşil hidrojen üretimine yönelik Kanada’dan ithal 10 megavatlık proton elektrolit membranlı elektrolizör tesisinden oluşuyor. Tesisin yüksek saflıkta hidrojen üretiminin günlük 2,4 mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları yeşil hidrojen üretim miktarında belirleyici olacak. Hindistan yeşil hidrojen üretim kapasitesinin 2030 yılına kadar yıllık 5 milyon mt’a çıkmasını hedefliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Karbonsuzlaşma 

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