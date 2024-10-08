Hint SAIL ve BHP düşük emisyonlu çelik üretim teknolojileri konusunda iş birliği yapacak

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), düşük emisyonlu çelik üretim teknolojilerine yönelik stratejiler üzerinde iş birliği yapmak üzere Avustralyalı madenci BHP Billiton ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Açıklamada, “Yapılan iş birliği, Hindistan’da düşük karbon salımlı çelik üretim teknolojilerinin teşviki bakımından önemli bir adım. Anlaşma kapsamında taraflar, SAIL’in yüksek fırın işlettiği entegre çelik tesislerinin karbonsuzlaşmasını destekleyen adımları araştırıyor. İlk etapta sera gazı salımını azaltacak çeşitli stratejiler değerlendirilecek,” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan SAIL ve BHP’nin karbonsuzlaşma faaliyetleri için yüksek fırınlarda indirgeyici madde olarak hidrojen ve biyokömür gibi alternatiflerin kullanımını ele alacağı, ayrıca yerel Ar-Ge kapasiteleri oluşturacağı ifade edildi.